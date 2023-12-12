Агент 007: кто сыграет Джеймса Бонда в новом фильме

Кинолента может выйти в прокате через несколько лет.

Роль нового Джеймса Бонда могут исполнить сразу два актера. Такой материал был опубликован в газете The Mirror.

Как сообщают инсайдеры, сценаристы намерены представить две версии знаменитого агента британской разведки — юную и пожилую. На роль молодого Бонда рассматривают актера Пола Мескала.

«Буду ли я играть в Бонда? Если бы это когда-нибудь случилось, мы бы обсудили это», — рассказывал артист в одном из старых интервью.

Последним Бондом был Дэниэл Крейг. Он играл шпиона с 2006 по 2021 год и успел появиться в пяти картинах. По слухам, новая часть может выйти в 2025 или 2026 году. Однако студия пока не подтвердила эту информацию.

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