Россиянин не смог объяснить, как прилетел в США без паспорта, визы и авиабилета

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 33 0

Россиянин прилетел в США без паспорта, визы и авиабилета и не смог объяснить как

Россиянин не смог объяснить, как прилетел в США без паспорта, визы и авиабилета

Фото: www.globallookpress.com / Mike Stocker

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Его задержали 4 ноября в аэропорту Лос-Анджелеса.

Гражданин России без авиабилета, визы и даже паспорта умудрился прилететь в Лос-Анджелес из Копенгагена. Как это случилось — объяснить не может никто — ни он сам, ни озадаченные власти Соединенных Штатов. Подробностями загадочной истории поделились в ФБР.

Экономист по имени Сергей Очигава был задержан 4 ноября в аэропорту Лос-Анджелеса, когда его не удалось отыскать ни в одном списке с пассажирами прибывших международных рейсов.

Загранпаспорт предъявить мужчина не смог, как и, разумеется, визу. На допросе он заявил, что не помнит, как прошел все проверки в аэропорту Копенгагена и вообще не понимает, как попал на борт авиасудна.

«Очигава является кандидатом наук в области экономики и маркетинга. В качестве экономиста он работал в России много времени назад. Он утверждал, что не спал три дня и не понимает, что происходит», — говорится в документе за подписью специального агента ФБР.

Ему предъявлены обвинения во въезде в страну без документов, в данный момент он находится под стражей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пассажира самолета спас главный неонатолог Минздрава.

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