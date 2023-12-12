Позор и фарс: Зеленскому устроили «теплый прием» в конгрессе США

Эфирная новость 350 0

Американский сенатор назвал позорным фарсом визит Зеленского в США за деньгами

Фото, видео: Reuters / JULIA NIKHINSON; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В конгрессе резко дали понять президенту Украины, что его не очень-то рады видеть.

Выводы, Запад, похоже, уже начал делать. Накануне президент Украины прибыл в Штаты, где выступил в Национальном университете обороны. Зеленский обрушился с критикой на конгресс, обвинив законодательный орган в проволочках с поставками оружия. Особый акцент он сделал на то, что деньги эти пойдут не просто для Украины, а для поддержки всей демократии в целом.

В ответ на это американские законодатели дали понять Зеленскому, что не намерены плясать под его дудку. Сенатор Майк Ли заявил, что американский конгресс не будет выполнять указания Зеленского. Другой законодатель в свою очередь, назвал очередной визит Зеленского фарсом и попыткой надавить на республиканцев, которые блокируют одобрение помощи ВСУ.

«Это все просто позор для нас. Просто осознайте: Зеленский приезжает к нам, чтобы мы дали ему новые миллиарды долларов. А если вы не хотите давать ему эти средства, вас обвинят в том, что вы — путинская марионетка. Это все позорный фарс», — заявил Джей Ди Вэнс.

Владимира Зеленского примет президент США Джо Байден в Белом Доме. Речь пойдет о планах поддержки Киева на будущий год и о продолжении сотрудничества США и Украины в военной сфере. Это будет уже третий визит Владимира Зеленского в Вашингтон за последний год.

Эти бюджетные расходы должны одобрить Сенат и Палата представителей, однако, пакет не прошел процедурное голосование в Сенате: его рассмотрение заблокировали республиканцы.

-7° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.98
-0.66 98.08
-0.76
Под влиянием сурового Сатурна: большой гороскоп для Рыб на 2024 год

Последние новости

10:31
«Надежды были»: в Киев разочарованы результатами контрнаступления ВСУ
10:25
Прямая линия с Владимиром Путиным уже через два дня: как позвонить президенту
10:22
Балицкий заявил о продвижении российских сил у Новопокровки
10:14
Запад не ожидал: названа главная ошибка Киева в контрнаступлении ВСУ
10:02
«Чтобы оживить шансы»: что США придумали для новой стратегии Украины
9:51
Проверка продолжается: как развивается скандал с украинскими грамотами в детсаду

Сейчас читают

Лондон дополнит украинский флот: пропустит ли Турция британский подарок Зеленскому?
«Массовый психоз»: почему в России продолжают расти цены на яйца
Готовится переворот? Зачем депутаты Верховной Рады сдают мандаты
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам