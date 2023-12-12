В конгрессе резко дали понять президенту Украины, что его не очень-то рады видеть.

Выводы, Запад, похоже, уже начал делать. Накануне президент Украины прибыл в Штаты, где выступил в Национальном университете обороны. Зеленский обрушился с критикой на конгресс, обвинив законодательный орган в проволочках с поставками оружия. Особый акцент он сделал на то, что деньги эти пойдут не просто для Украины, а для поддержки всей демократии в целом.

В ответ на это американские законодатели дали понять Зеленскому, что не намерены плясать под его дудку. Сенатор Майк Ли заявил, что американский конгресс не будет выполнять указания Зеленского. Другой законодатель в свою очередь, назвал очередной визит Зеленского фарсом и попыткой надавить на республиканцев, которые блокируют одобрение помощи ВСУ.

«Это все просто позор для нас. Просто осознайте: Зеленский приезжает к нам, чтобы мы дали ему новые миллиарды долларов. А если вы не хотите давать ему эти средства, вас обвинят в том, что вы — путинская марионетка. Это все позорный фарс», — заявил Джей Ди Вэнс.

Владимира Зеленского примет президент США Джо Байден в Белом Доме. Речь пойдет о планах поддержки Киева на будущий год и о продолжении сотрудничества США и Украины в военной сфере. Это будет уже третий визит Владимира Зеленского в Вашингтон за последний год.

Эти бюджетные расходы должны одобрить Сенат и Палата представителей, однако, пакет не прошел процедурное голосование в Сенате: его рассмотрение заблокировали республиканцы.