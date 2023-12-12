Мир после ампутации: зачем Бритни Спирс налаживает отношения с родителями

Имя звезды — во всех заголовках таблоидов.

Она сделала это снова — имя Бритни Спирс в заголовках всех глянцевых изданий. Таблоиды обсуждают примирение поп-принцессы с мамой и поговаривают, что Бритни решила наладить отношения с отцом, с которым судится уже несколько лет. Что заставило певицу пойти на это, выясняла корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.

Спирс снова в топах гламурных новостей — обсуждают ее отношения с отцом. После пяти неудачных операций ему ампутировали ногу. Таблоиды гадают: неужели теперь у дочери проснулись чувства и топор многолетней войны будет зарыт.

«Бритни говорила, что скучает по отцу. И даже собиралась отправить ему деньги, чтобы помочь», — пишут СМИ.

Как раз с деньгами у отца Бритни проблем не должно быть. За 13 лет опекунства над поп-звездой он заплатил себе около шести миллионов долларов.

Самостоятельности Бритни лишилась еще в 2008, тогда ей было 27 лет: наркотики, алкоголь, развод и решение суда оставить двоих детей с бывшим мужем привели к нервному срыву. Звезду отправили в психбольницу.

После этого все решения принимал Джейми Спирс — вплоть до установки внутриматочной спирали. Отец пообещал дать свободу, если только певица вернется на сцену.

Уже через год поп-принцесса отправится в мировое турне и заработает больше 130 миллионов долларов, запишет четыре альбома. А шокирующие подробности опекунства Бритни расскажет в суде лишь 13 лет спустя.

Поддержку поп-принцессе оказали фанаты. Тысячи поклонников писали в соцсетях: «свободу Бритни», выходили на митинги перед зданием суда.

Как только Бритни почувствовала свободу, она стала выкладывать в соцсети откровенные видео. Пока таблоиды рассказывают о болезни Джейми, певица танцует в нижнем белье, а недавно и вовсе показала себя обнаженной.

Такое поведение психологи связывают с детскими травмами. На состояние Бритни повлияли родители, которые из-за амбиций лишили ее детства.

«Все гениальные дети, практически все, они проживают вот этот период, который сейчас в жизни у Бритни происходит. Это нервный срыв, отказ от славы, глубочайшая, на мой взгляд, депрессия и попытка как-то справляться со своим тяжелым внутренним состоянием», — отметила психолог Екатерина Трофимова.

Сенсационными оказались мемуары Бритни «Женщина во мне». Она признается, что никто из членов семьи ей не помог в тяжелые минуты.

Несмотря на это, в мае певица помирилась с матерью, и написала в соцсетях — время лечит все раны. Простит ли поп-принцесса отца — вопрос открытый. Но учитывая, что Джейми и Бритни до сих пор не решили финансовые вопросы в суде, хэппи-энд у этой истории маловероятен.

Ранее 5-tv.ru писал, что зажигательным танцам Бритни Спирс, которыми она уже всех замучила в соцсетях, нашли научное объяснение. И оно вряд ли понравится певице.

Специалисты организации по защите здоровья считают, что эксцентрично двигаться артистку заставляет малоизвестное психическое расстройство — акатизия. Из-за такого заболевания люди зачастую не могут просто «усидеть на месте».