Тело экс-генконсула России в Иране Алексеева нашли в Москве

Тело бывшего генерального консула России в Иране Константина Алексеева обнаружено в Москве. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

Предварительно, нашла его супруга Марина. Скончался Алексеев накануне, 11 декабря. В настоящий момент правоохранители проводят проверку и устанавливают причины смерти Алексеева.

Константин Алексеев занимал пост генконсула России в Иране с 2015 по 2019 год. До этого он работал советником-посланником посольства России в Иране и во Втором департаменте Азии МИД нашей страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Верховной рады раскрыл подробности убийства Ильи Кивы.