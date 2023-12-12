Тело экс-генконсула России в Иране Алексеева нашли в Москве
Правоохранительные органы уже начали проверку. Что известно?
Фото: www.globallookpress.com / Lilly
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Тело бывшего генерального консула России в Иране Константина Алексеева обнаружено в Москве. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.
Предварительно, нашла его супруга Марина. Скончался Алексеев накануне, 11 декабря. В настоящий момент правоохранители проводят проверку и устанавливают причины смерти Алексеева.
Константин Алексеев занимал пост генконсула России в Иране с 2015 по 2019 год. До этого он работал советником-посланником посольства России в Иране и во Втором департаменте Азии МИД нашей страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Верховной рады раскрыл подробности убийства Ильи Кивы.
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