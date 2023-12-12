Тело экс-генконсула России в Иране Алексеева нашли в Москве

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 114 0

Правоохранительные органы уже начали проверку. Что известно?

Тело экс-генконсула России в Иране Алексеева нашли в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Lilly

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Тело бывшего генерального консула России в Иране Константина Алексеева обнаружено в Москве. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

Предварительно, нашла его супруга Марина. Скончался Алексеев накануне, 11 декабря. В настоящий момент правоохранители проводят проверку и устанавливают причины смерти Алексеева.

Константин Алексеев занимал пост генконсула России в Иране с 2015 по 2019 год. До этого он работал советником-посланником посольства России в Иране и во Втором департаменте Азии МИД нашей страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Верховной рады раскрыл подробности убийства Ильи Кивы.

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