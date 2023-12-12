Вы будете в шоке: в России выбрали лучших телеведущих 2023 года

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 67 0

«КП» признала Бузову и Башарова телеведущими года

Вы будете в шоке: в России выбрали лучших телеведущих 2023 года

Фото: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio

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Тема:
Ольга Бузова

Рейтинг, участники которого удивят россиян.

Стали известны имена лучшего телеведущего и телеведущей России по итогам уходящего года. Традиционное голосование было проведено среди читателей издания KP.RU.

Ольга Бузова на вершине пьедестала

Ольга БузоваОльга Бузова. Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Для Ольги Бузовой 2023-й принес немало наград. Она недавно получила первую в своей артистической карьере премию «Песня года».

Этот сюрприз оказался не последним для исполнительницы. Теперь она стала лучшей ведущей — серебро досталось Ираде Зейналовой, а тройку лидеров замкнула Марина Кравец.

Марат Башаров — лучший телеведущий-2023

Марат БашаровМарат Башаров. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Среди мужчин лучшим ведущим на ТВ признан Марат Башаров. Он ведет «Битву экстрасенсов» на протяжении многих лет.

В одном из интервью он делился, что съемки в проекте могут длиться по 14-20 часов. Ему приходится бегать по грязи и ночным кладбищам.

Однако, несмотря на неудобства, у него никогда не угасает интерес ко встрече с людьми, которые делятся своими бедами, горем и проблемами. Николай Цискаридзе и Александр Мясников поделили второе и третье места.

Отмечается, что в этом году впервые за последние несколько лет среди победителей нет фигуристов. По итогам 2022-го список лучших телеведущих возглавили Борис Корчевников и Алина Загитова.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Тейлор Свифт признана человеком года по версии журнала Time.

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