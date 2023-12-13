«Шнуров мне жизнь поломал» — Юрий Музыченко из The Hatters о закулисной жизни рокера

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 17 0

Солист The Hatters Музыченко назвал алкоголь необязательным атрибутом рокера

Фото, видео: Белкин Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

По мнению знаменитости, задача любого артиста состоит не в формировании определенного образа, а совсем в другом.

Солист российской группы The Hatters Юрий Музыченко заявил, что роль алкоголя и других воспламеняющих кровь веществ в жизни рокера сильно преувеличена. Несмотря на существующий стереотип о музыкантах-бунтарях, нарушителях спокойствия и дебоширах, происходящее не сцене — это только спектакль. Каждый артист выходит к зрителю со своей историей в первую очередь, а его собственные пороки к творчеству напрямую не относятся.

«Ну, смотрите, актеры, когда на сцене в театре умирают — они же не умирают по-настоящему. Так же и певцы на сцене рассказывают истории не чтобы напиться или умереть от любви. А чтобы напомнить всем, что можно напиться и умереть от любви», — сказал Музыченко.

Фронтмен The Hatters, стоит отметить, не раз обсуждал тему отношений со спиртным в различных интервью. Он не скрывает, что с алкоголем общается на «ты», и культура пития у него «немного хромает». Как делился Музыченко, во время выступления в нем накапливается энергия, которую надо «заземлить», и в этом помогают горячительные напитки. И порой возлияния оказываются чрезмерными, потом приходится извиняться за хулиганские выходки.

В подкасте блогера Данилы Поперечного Музыченко признавался, что были в его жизни и серьезные запои. Проснувшись с похмелья, он отводил ребенка в школу, затем работал, а вечером снова напивался, потом и на сцену стал выходить в нетрезвом виде. От зависимости помогли спастись близкие, но полностью отказаться от спиртного артист не может. А еще он в шутку обвинял лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова в пагубном пристрастии.

«Шнуров? Жизнь мне на фиг поломал! Он поколению жизнь поломал. Он во всех песнях пел, что алкоголик волосат, угрюм, вонюч… Ну да, я бухой, и что? Вот весь подростковый возраст — ну и что? Зараза! Он же вложил в меня это… Я не знаю! Всячески пытаюсь оправдать то, что люблю прибухнуть», — смеялся Музыченко.

В песнях исполнитель все же не поднимает ни эту, ни другие остросоциальные проблемы. Разговаривая с прессой, он также воздерживается от высказываний о политике. И дело не в том, что дело артиста — веселить и развлекать публику. По мнению Музыченко, говорить стоит только о том, что знаешь. Не каждый способен по-настоящему блеснуть, обсуждая глобальные вопросы и политические решения.

«Это, скорее всего, зависит от образования артиста. Мое образование мне не позволяет высказываться на какие-то темы. Потому что я в этом… Я в этом ***** (блин) не разбираюсь!» — заявил исполнитель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юрий Музыченко и его коллеги по группе The Hatters заступились за Николая Баскова.

-9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
90.22
-0.76 97.40
-0.68
Пора исправить ошибки прошлого: любовный гороскоп для Раков на 2024 год

Последние новости

6:29
«Шнуров мне жизнь поломал» — Юрий Музыченко из The Hatters о закулисной жизни рокера
6:18
Сбылись ли слова Алисы Селезневой? Что сейчас с актерами «Гостьи из будущего»
6:18
Пора исправить ошибки прошлого: любовный гороскоп для Раков на 2024 год
6:11
На Пятом канале акция «День добрых дел» для пятилетнего Вадима из Карелии
6:00
С каждым днем все ближе к победе: лучшее видео из зоны СВО за день
5:53
Деньги на ветер? Что ни в коем случае нельзя дарить на Новый год

Сейчас читают

От Сократа до Мухаммеда-Али: списки детей Самарской области с экзотическими именами растут
«Массовый психоз»: почему в России продолжают расти цены на яйца
Роман или дружба? Муцениеце вновь появилась на публике с загадочным спутником
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам