По сусекам: Байден одобрил выделение Украине всего 200 миллионов долларов

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 36 0

Байден: США приближаются к потере способности помогать Украине

По сусекам: Байден одобрил выделение Украине всего 200 миллионов долларов

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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До этого на рассмотрении Конгресса находился законопроект о выделении более 100 миллиардов. Таблоиды не врали — денег правда больше нет.

Новый пакет военной помощи Украине состоит из всего лишь 200 миллионов долларов с одобрения Джо Байдена. Об этом сообщило издание Reuters.

Такое обещание американский президент дал во время визита Владимира Зеленского в Белый Дом. Байден подчеркнул в разговоре, что самое главное сейчас для Зеленского — это не терять надежду, Америка продолжит помогать Украине.

Зеленский, «получив палец», тут же попытался «откусить руку» — заявил, что с нетерпением ждет момента, когда будет можно начать пользоваться замороженными российскими активами. Они оцениваются в 300 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем так упорно занят Владимир Зеленский в США.

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По сусекам: Байден одобрил выделение Украине всего 200 миллионов долларов

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