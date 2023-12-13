«Любовь живет три года», а автору книги Фредерику Бегбедеру грозит реальный срок за изнасилование

Французская полиция начала расследование в отношении известного писателей, автора романов «99 франков» и «Любовь живет три года» — Фредерика Бегбедера.

Причиной стал сексуальный скандал, который теперь грозит разрушить его карьеру. А поклонники прозаика напрямую связывают обвинения с сюжетами из его книг. Корреспондент «Известий» Снежанна Назаренко расскажет все детали.

«Она была в два раза меня моложе, то есть в два раза искреннее». Цитата из романа-исповеди Бегбедера «Идеаль», как оказалось, вполне подходит для описания жизни самого автора. Писателя, актера и режиссера обвинила в изнасиловании девушка, которой не исполнилось и 17 лет.

Жалобу на писателя подала минувшим летом молодая женщина, имя которой не разглашается. Она утверждает, что встретилась с Бегбедером в номере отеля, где у них дважды была «сексуальная связь»: в первый раз по обоюдному согласию, во второй — без.

Однако на допрос писателя вызвали только сейчас, спустя полгода. В участке он провел весь день, на допросе отрицал все обвинения. Его сперва арестовали, затем отпустили домой.

Это не первые проблемы писателя с законом. Бегбедера уже арестовывали в 2008 году за хранение кокаина. Полиция задержала его на одной из парижских улиц, писатель принимал наркотики на капоте своего автомобиля. Вел себя безрассудно, как и герой своих книг…

«Многие читатели думают, что я похож на героев своих книг. Что в каком-то смысле правда. Потому что мои герои циничны, агрессивны. Даже напрыгивают на женщин. Но это все же новеллы», — заявлял Бегбедер в одном из интервью.

О сходстве с героями собственных книг говорили и на французском телевдении. Впрочем, неудобные вопросы писателя нисколько не смущали.

— В этой книге есть прогресс моей мысли. Она развивается, я пытаюсь проанализировать этот вид желания.

— Каждый раз когда вы встречаете женщину, вы представляете как она занимается любовью? Вы серьезно?!

— Я нахожу это уместным.

При этом писатель признавался, что отказов в свой адрес не терпит.

«Я очень страдаю когда кто-то мне отказывает, это сразу напоминает мне о всех моих неудачах. Слово „нет“ меня полностью парализует», — заявлял в интервью писатель.

Тонкая грань между отказом и флиртом уже стала поводом не для одного расследования. Не только во Франции. И женщины все чаще инициируют их.

«Во многих странах любое заявление женщины в любой промежуток времени является основанием для инициации уголовного дела. То есть, если женщина недовольна осталась, не осталась довольна психологически, не физически, уже есть повод обращаться в полицию», — объяснила сексолог, психотерапевт Диана Генварская.

Сейчас приходится отстаивать даже право на флирт! Сто женщин — среди которых и французская актриса Катрин Денев — опубликовали открытое письмо в защиту «права» мужчин приставать к женщинам. Они провели четкую грань между изнасилованием и флиртом. А кампанию, развернувшуюся после ряда громких скандалов, назвали новым «пуританством».

«Мужчины были вынуждены отказаться от своей работы только из-за того, что дотронулись до чьей-то коленки или попытались кого-то поцеловать. Как женщины, мы не хотим быть частью такого феминизма, который вместо того, чтобы осуждать злоупотребление властью, взращивает вражду по отношению к мужчинам и сексуальности», — говорится в обращении женщин.

Обвинения в сексуальных домогательствах действительно рушат карьеры многих знаменитостей. Один из самых прославленных артистов Франции попал под запрет у себя на родине — из-за женщин. На днях с новой силой разгорелся сексуальный скандал вокруг 75-летнего Жерара Депардье после выхода разоблачительного фильма на французском телевидении.

Многочисленные обвинения едва не похоронили карьеру и Кевина Спейси. На скамье подсудимых он появлялся чаще, чем на красных ковровых дорожках. Из-за обвинений в сексуальном насилии актер потерял роль в нашумевшем сериале «Карточный домик». Но вот разрушит ли обвинение в сексуальном насилии карьеру Федерика Бегбедера — большой вопрос. Региональному прокурору еще предстоит определить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.