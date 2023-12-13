«На фоне ровесников»: почему Николай Цискаридзе ощущает себя молодым

Звезда готовится к 50-летнему юбилею — хотя, как сам признается, такие празднования не очень любит.

Народный артист России Николай Цискаридзе 31 декабря отметит 50-летний юбилей. Он признается, что совершенно не чувствует свой возраст, пишет издание 7Дней.ru.

«Это дает легкость»

Цискаридзе уверен, что, несмотря на цифры в паспорте, внутренне для него ничего не меняется. Артист постоянно учится чему-то новому, в том числе у своих воспитанников: как ректор Академии Русского балета имени Вагановой, он уже десять лет работает с детьми.

«Меня не покидает ощущение юношества. И потом, я точно знаю — особенно заметно на фоне моих ровесников (некоторые до сих пор выходят на сцену, смеша зрителей), — что выгляжу совершенно иначе. Видимо, это тоже дает легкость», — считает артист.

При этом Цискаридзе не очень любит юбилеи как таковые. Да и день своего рождения называет не слишком удобным для масштабных празднований — все-таки у всех остальных Новый год.

«Ребенок без блата и шансов»

Цискаридзе вспоминает, как переехал из Тбилиси в Москву. Ему было всего 13 лет, когда он четко для себя решил, что будет учиться в московском училище, а уже в 18 его приняли в Большой театр.

«Меня взяли в Большой театр вопреки всему происходящему в стране, потому что вокруг рушилось в 1992 году, а я был ребенком с улицы без блата и шансов…» — рассказывает артист.

А спустя всего три года Цискаридзе танцует главную партию «Щелкунчика» — это и стало моментальным взлетом для звезды российского балета. С того момента Цискаридзе исполнял его 18 лет подряд.

«Прорыдал весь спектакль»

В 2002-м Цискаридзе получил серьезную травму во время репетиции спектакля «Клавиго» в Парижской опере. Артист поскользнулся и упал, повредив связки на колене.

Ради восстановления ему пришлось пережить порядка десяти операций, осложненных сепсисом. До последнего было неизвестно. будет ли он хотя бы ходить, не хромая — но, к счастью, Цискаридзе вернулся на сцену через год.

«Был хирург, который меня оперировал. Он вышел на сцену с дочерью, и она сказала: «Папа прорыдал весь спектакль, он говорил: «Я этого мальчика десять раз возвращал с того света, он не должен был даже ходить». Все так сложилось, потому что я ни минуты не сомневался, что я делаю», — убежден он.

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