В понедельник состоялось поднятие флагов на атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III».

Глава российского государства Владимир Путин усилил Военно-морской флот (ВМФ) страны двумя новыми атомными подлодками. И на этом он не собирается останавливаться, пишет издание Daily Express.

«Владимир Путин предоставил российскому военно-морскому флоту две новые смертоносные атомные подводные лодки, стремясь повысить мощь своих сил, и это, как ожидается, только начало», — указывается в статье.

В частности, речь идет об атомном подводном крейсере «Император Александр III», который несет на себе 16 межконтинентальных ракет, а также подлодке «Красноярск», оснащенной ядерными крылатыми ракетами и торпедами.

Отмечается, что усиление ВМФ произошло на фоне попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) убедить Запад предоставить им военную помощь.

Ранее 5-tv.ru писал, что в состав ВМФ РФ 11 декабря были приняты две новые атомные подлодки. В этот день состоялось поднятие флагов на атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III». Путин принял участие в церемонии и заявил, что этим ракетоносцам нет равных.