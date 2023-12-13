«Я почувствовал»: Владимир Солдатов о причинах ухода из группы «Банд’Эрос»

Артист считал коллектив профессионалами. Но почему он тогда ушел?

Певец Владимир Солдатов был членом группы Банд’Эрос, но со временем он покинул коллектив. Издание «Страсти» узнало, почему артист пошел на этот шаг.

«Группа „Банд’Эрос“ — это коллектив профессионалов. Группа до сих пор выступает на крупных мероприятиях, хиты до сих пор качают. Я рад, что попал в этот коллектив. Многому научился. Я почувствовал свой уровень именно в этой группе и понял, каким артистом хочу быть», ­ — рассказал Солдатов.

Со временем у него стали возникать конфликтные ситуации с коллективом. Но оказалось, что дело не в этом — у Солдатова просто закончился контракт, а продлевать он его не захотел. Музыкант был намерен попробовать себя в сольной карьере.

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