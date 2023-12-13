Прямо в вагоне: мертвая екатеринбурженка парализовала движение трамваев
Женщина умерла в вагоне трамвая в Екатеринбурге
Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova
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Что произошло в столице Урала?
ЧП в Екатеринбурге привело к временной остановке трамваев в микрорайоне Старая Сортировка. В одном из вагонов около остановки "ДК ВОС" умерла женщина.
Об инциденте рассказали в одной из групп города в соцсети «ВКонтакте». На это обратило внимание агентство URA.RU.
«От трамвайного кольца „Семь ключей“ не ходят трамваи, потому что в вагоне маршрута № 10 умерла женщина. Персонал ждет полицию и медицинскую службу», — говорится в материале.
Сообщается, что прибывшие на место происшествия врачи не смогли спасти женщину. Официального комментария по этому поводу от правоохранителей пока не поступало.
Ранее 5-tv.ru писал, что электричка насмерть сбила человека на железнодорожной платформе «Лось» в Москве. Погибшим оказался мужчина.
Кроме того, травмы получила и женщина, которая также попала под движущийся состав. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
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