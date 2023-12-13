Прямо в вагоне: мертвая екатеринбурженка парализовала движение трамваев

Что произошло в столице Урала?

ЧП в Екатеринбурге привело к временной остановке трамваев в микрорайоне Старая Сортировка. В одном из вагонов около остановки "ДК ВОС" умерла женщина.

Об инциденте рассказали в одной из групп города в соцсети «ВКонтакте». На это обратило внимание агентство URA.RU.

«От трамвайного кольца „Семь ключей“ не ходят трамваи, потому что в вагоне маршрута № 10 умерла женщина. Персонал ждет полицию и медицинскую службу», — говорится в материале.

Сообщается, что прибывшие на место происшествия врачи не смогли спасти женщину. Официального комментария по этому поводу от правоохранителей пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал, что электричка насмерть сбила человека на железнодорожной платформе «Лось» в Москве. Погибшим оказался мужчина.

Кроме того, травмы получила и женщина, которая также попала под движущийся состав. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.