Писательницу Аллу Свиридову нашли мертвой в храме в центре Москвы

Автору книг о Великой Отечественной войне и любви к Родине стало плохо с сердцем.
Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo
Писательница Алла Свиридова умерла в храме Мучеников Флора и Лавры на Зацепе в Москве. Об этом сообщает ИА «Регнум».
Уточняется, что женщину, лежащую без признаков жизни рядом с лавочкой в храме, обнаружили прихожане. О произошедшем они сообщили в полицию.
По информации агентства, 69-летней Свиридовой во время пребывания в храме стало плохо, она присела на лавочку, а затем упала. Вызванные очевидцами медики констатировали смерть писательницы от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Близкие Свиридовой характеризуют ее как очень набожного и талантливого человека. На своей странице в соцсети она просвещала своих подписчиков, подробно рассказывая им про церковные праздники.
Алла Свиридова родилась 8 февраля 1954 года в Москве. Ее творческое наследие включает семь книг со стихами и прозой, посвященными Великой Отечественной войне, любви к Родине и поэтам прошлого. Свиридова состояла в Союзе писателей России, руководила творческим клубом «Поиск» и редактировала альманах «Горизонт».
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти советского и российского композитора Геннадия Гладкова в возрасте 88 лет.
Читайте также
93%
-0.02 102.52
-0.03
Нашли ошибку?