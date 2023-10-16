Писательницу Аллу Свиридову нашли мертвой в храме в центре Москвы

Писательница Алла Свиридова умерла в храме Мучеников Флора и Лавры на Зацепе в Москве. Об этом сообщает ИА «Регнум».

Уточняется, что женщину, лежащую без признаков жизни рядом с лавочкой в храме, обнаружили прихожане. О произошедшем они сообщили в полицию.

По информации агентства, 69-летней Свиридовой во время пребывания в храме стало плохо, она присела на лавочку, а затем упала. Вызванные очевидцами медики констатировали смерть писательницы от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Близкие Свиридовой характеризуют ее как очень набожного и талантливого человека. На своей странице в соцсети она просвещала своих подписчиков, подробно рассказывая им про церковные праздники.

Алла Свиридова родилась 8 февраля 1954 года в Москве. Ее творческое наследие включает семь книг со стихами и прозой, посвященными Великой Отечественной войне, любви к Родине и поэтам прошлого. Свиридова состояла в Союзе писателей России, руководила творческим клубом «Поиск» и редактировала альманах «Горизонт».

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