«Да здравствует Европа!» — Урсула фон дер Ляйен завершила выступление под собачий лай

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 513 0

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен завершила речь в Европарламенте под собачий лай

«Да здравствует Европа!» — Урсула фон дер Ляйен завершила выступление под собачий лай

Фото: www.globallookpress.com / Paul Daly

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Ситуация вызвала смех у евродепутатов.

Речь главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте (ЕП) сопроводил собачий лай. Он прозвучал из динамиков в зале во время пленарной сессии в Страсбурге.

Урсула фон дер Ляйен выступила перед евродепутатами с речью, в которой подвела итоги длившегося полгода председательства Испании в Совете ЕС.

«Да здравствует Европа!» — вскрикнула глава ЕК в завершение своего выступления.

После ее финального слова в зале неожиданно прозвучал собачий лай. Звук исходил из динамиков, что у некоторых присутствующих вызвало удивление, а у других — смех.

Глава Европарламента Роберта Метсола поспешила объяснить, что в здании находятся служебные собаки.

Лидер крупнейшей в ЕП «Европейской народной партии» Манфред Вебер, выступая следом за Урсулой фон дер Ляйен, постарался отшутиться. Он заявил, что это, вероятнее всего, был «еще один сторонник» главы ЕК, присутствующий на сессии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЕС недовольны превышением полномочий Урсулой фон дер Ляйен и с сарказмом называют ее «королевой».

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