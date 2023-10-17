«Как королева»: в ЕС недовольны превышением полномочий Урсулой фон дер Ляйен

Глава ЕК считает, что при принятии важных решений советоваться ни с кем не надо. Чем это для нее может обернуться?

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позволяет себе превышать полномочия, чем вызывает недовольство у европейских политиков. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов и сотрудников ЕК.

Собеседники рассказали, что Урсула фон дер Ляйен принимает решения на уровне ЕК, не консультируясь с другими. По их словам, она буквально отстраняет власти ЕС от работы, управляя структурой исключительно с узкой группой приближенных лиц.

Один из дипломатов даже сообщил, что она «ведет себя как королева». Источники привели конкретные вопросы, решение по которым глава ЕК принимала без совещаний с членами ЕС. Среди них — антисубсидийное расследование поставок электромобилей из Китая и заявление о выделении 900 миллионов евро Тунису, чтобы тот смог бороться с мигрантами.

Чиновники также раскритиковали поездку Урсулы фон дел Ляйен в Израиль, где она посочувствовала пострадавшим от нападения ХАМАС, но не донесла до Тель-Авива необходимость соблюдения международных законов. Самодеятельность главы ЕК наблюдалась и во время принятия множества решений по украинскому кризису, отмечают собеседники.

Авторы в материале обратили внимание, что из-за поведения Урсулы фон дер Ляйен многие вопросы откладываются в долгий ящик. Она рискует лишиться поддержки официальных лиц ЕС, что поставит под сомнение ее возможность переизбраться на новый срок летом следующего года.

Ранее 5-tv.ru писал, что главы Евросовета и Еврокомиссии развязали публичный конфликт.