«Как королева»: в ЕС недовольны превышением полномочий Урсулой фон дер Ляйен

Politico: политики ЕС недовольны превышением полномочий Урсулой фон дер Ляйен
Фото: Mads Claus Rasmussen / ТАСС
Глава ЕК считает, что при принятии важных решений советоваться ни с кем не надо. Чем это для нее может обернуться?
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позволяет себе превышать полномочия, чем вызывает недовольство у европейских политиков. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов и сотрудников ЕК.
Собеседники рассказали, что Урсула фон дер Ляйен принимает решения на уровне ЕК, не консультируясь с другими. По их словам, она буквально отстраняет власти ЕС от работы, управляя структурой исключительно с узкой группой приближенных лиц.
Один из дипломатов даже сообщил, что она «ведет себя как королева». Источники привели конкретные вопросы, решение по которым глава ЕК принимала без совещаний с членами ЕС. Среди них — антисубсидийное расследование поставок электромобилей из Китая и заявление о выделении 900 миллионов евро Тунису, чтобы тот смог бороться с мигрантами.
Чиновники также раскритиковали поездку Урсулы фон дел Ляйен в Израиль, где она посочувствовала пострадавшим от нападения ХАМАС, но не донесла до Тель-Авива необходимость соблюдения международных законов. Самодеятельность главы ЕК наблюдалась и во время принятия множества решений по украинскому кризису, отмечают собеседники.
Авторы в материале обратили внимание, что из-за поведения Урсулы фон дер Ляйен многие вопросы откладываются в долгий ящик. Она рискует лишиться поддержки официальных лиц ЕС, что поставит под сомнение ее возможность переизбраться на новый срок летом следующего года.
Ранее 5-tv.ru писал, что главы Евросовета и Еврокомиссии развязали публичный конфликт.
- 17 окт
- «Ни Иордания, ни Египет»: Абдалла II заявил об отказе принять беженцев из Газы
- 17 окт
- «Россия станет великой»: предсказания Жириновского, которые сбылись
- 17 окт
- «Вы хотите?» — Египет пригрозил Западу в ответ на его давление
- 17 окт
- Лидер Ирана назвал геноцидом действия Израиля и пригрозил возмездием мусульман
- 17 окт
- Число погибших в Израиле россиян выросло до 16 человек
- 17 окт
- Душераздирающие слова: Саша Савельева вышла на связь из-под обстрелов в Израиле
- 17 окт
- «Политический аллерген»: в Госдуме предложили проверить работу Чубайса по обвинению в госизмене
- 17 окт
- Небензя назвал показательным и демонстративным голосование по резолюции РФ
- 17 окт
- ЦАХАЛ заявил об уничтожении одного из командиров ХАМАС
- 17 окт
- «Звездные войны»: почему кадры работы лазерной ПРО Израиля — фейк
Читайте также
81%
-0.02 102.52
-0.03
Нашли ошибку?