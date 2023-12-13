«Иначе за одно место подвесит»: Киркоров о строгих запретах Хайдарова

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 18 0

Киркоров придерживается строгой диеты под контролем Хайдарова

«Иначе за одно место подвесит»: Киркоров о строгих запретах Хайдарова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артист вовсю готовится к своему выступлению в театре-кабаре.

Народный артист России Филипп Киркоров с годами только хорошеет и молодеет. Он готовится предстоящей весной представить свое шоу в театре-кабаре.

Перед важным событием знаменитость придерживается строгой диеты, а на контроле звезду держит пластический хирург Тимур Хайдаров. Поп-король признается, что у него очень строгие диетические ограничения, пишет издание utro.ru.

«Мне это все нельзя. Даже один раз нельзя! Даже фрукты! Иначе меня потом Хайдаров подвесит за одно место!», — сказал певец, увидев фрукты и разные сладости на пресс-конференции по поводу объявления финалистов национальной премии «Виктория».

По словам Киркорова, на грандиозном мероприятии в апреле 2024-го он «будет одетый, и не очень одетый». Артист подчеркнул, что только благодаря Хайдарову ему есть, что показать, чем похвалиться, удивить и восхитить фанатов.

«Тимур — мой инструктор по приседаниям, еде и всему остальному. Хорошая фигура — это всегда большой труд. Хотя моя попа — натуральная. Просто Тимурчик чуть подкорректировал то, что было когда-то в молодости, но благодаря бутербродам и газированным напиткам превратилось с годами не в то, что надо. Но руки мастера огранили мой алмаз и создали из него бриллиант», — поделился Киркоров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров появился на публике с синяком на левой руке.

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«Иначе за одно место подвесит»: Киркоров о строгих запретах Хайдарова

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