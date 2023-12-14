Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 25 0

Участие приняли ракетоносцы и бомбардировщики двух стран.

Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Воздушно-космические силы (ВКС) России и Военно-воздушные силы (ВВС) Китая осуществили совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, участие в патрулировании принимали российские ракетоносцы Ту-95мс и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6н при истребительном прикрытии Су-35с и Су-30/Цзянь 11б. Самолеты пролетели над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

«На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств. В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено», — добавили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что после выполнения задач самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам Владимира Путина, сотрудничество России и Китая достигло «беспрецедентно высокого уровня».

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