Путин и Алиев обсудили вопросы экономики и гуманитарного сотрудничества

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Договорились активизировать контакты Москвы и Баку.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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У Владимира Путина сегодня состоялся международный телефонный разговор. Сразу несколько актуальных вопросов глава государства обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В центре внимания — вопросы экономики, торговли и гуманитарного сотрудничества. Лидеры договорились активизировать контакты Москвы и Баку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о возможном визите премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию в ближайшее время, хотя точные сроки пока не определены. Предполагается, что поездка состоится до конца текущего года.

Ранее Пашинян высоко оценил переговоры с Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Бишкеке, назвав встречу очень хорошей, и заявил о намерении посетить Москву с официальным визитом.

Это был первый личный контакт лидеров после парламентских выборов в Армении. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в экономике, энергетике, транспортной логистике и безопасности, а также внешнеэкономический курс Армении на фоне возможного сближения с ЕС при сохранении членства в ЕАЭС.

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