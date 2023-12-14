Практика есть: сколько денег можно получить за нападение собаки

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 17 0

Россияне могут получить компенсацию до 50 тысяч рублей после укуса собаки

Практика есть: сколько денег можно получить за нападение собаки

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

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О каких компенсациях может идти речь в данном случае?

Совсем недавно в Новом Уренгое стая бездомных собак напала на третьеклассницу. После инцидента было возбуждено уголовное дело, а прокуратура взяла на контроль восстановление прав пострадавшей.

Издание URA.RU рассказало, как можно получить денежную компенсацию при укусе безнадзорной или даже домашней собаки. В первую очередь размер компенсации, как отмечается, зависит от степени причиненного вреда.

Максимальный размер может составить до 50 тысяч рублей, показывает практика прокуратуры ЯНАО. Если пострадавший совершеннолетний, он может самостоятельно подать в суд или же обратиться в надлежащее ведомство, где консультанты дадут необходимые сведения и помогут составить заявление. Прокурор же подает иск в защиту определенной категории граждан, к которым относятся дети и пенсионеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему нельзя прикасаться к беспокойно спящему псу.

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