Лучше избегать: почему опасен нарезной хлеб в магазине

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 37 0

Нарезной хлеб быстрее черствеет и портится

Лучше избегать: почему опасен нарезной хлеб в магазине

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

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Цельная буханка оказалась гораздо полезнее для потребителей.

Нарезной хлеб, который ломтиками в упаковке представлен в магазинах, привлекает своим удобством и относительной дешевизной. Однако существует ряд веских причин воздержаться от его покупки. Об этом пишет портал utro.ru.

Отмечается, что хлеб в нецельном виде быстрее черствеет и портится. У полной буханки процесс порчи идет медленно, а в нарезке быстро отдает влагу.

Кроме того, повышается риск развития плесени, особенно если хранить ломтики в пакете. Его употребление может обернуться серьезным отравлением.

Вместе с тем при нарезке производитель использует специальное масло, часто не самого высокого качества. А некоторые пекарни даже обрабатывают хлеб вредными консервантами. Покупателям же он внешне кажется свежим и мягким.

Поэтому для сохранения свежести и полезных свойств хлеба, рекомендуется покупать цельную буханку и резать ее по мере необходимости.

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