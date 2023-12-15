Анна Седокова объяснила, почему ее дочь Моника живет с отцом в США

Знаменитость развелась со вторым мужем Максимом Чернявским, когда их девочке было всего два года, опеку над ребенком получить не смогла.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова — мама троих детей, однако не все живут вместе с ней. Дочь от второго мужа Максима Чернявского осталась в США после развода родителей, суд отдал право на опеку отцу. Бывшие супруги долго конфликтовали и спорили о порядке общения, матери так и не удалось отвоевать дочь. Почему так произошло, артистка рассказала в интервью Лауре Джугелии.

Как напомнила Седокова, Моника родилась в Штатах, у нее американское гражданство. Именно поэтому вопросом опеки занимался местный судья, а не российский. И хоть девочке на момент разбирательств было всего два года, аргументом в пользу певицы это не стало. Как бы ни была нужна ребенку мама, если он гражданин США, проживание в этой стране приоритетно. Кроме того, большую часть времени воспитанием малышки занималась бабушка — мать Чернявского.

«Суд принял решение в пользу девочки, так как у нее американский паспорт, она там всю жизнь прожила. Когда девчонки едут рождать в США, они должны понимать, что их ребенок будет гражданином Америки и будет находиться под защитой этой страны», — сказала Седокова.

По словам исполнительницы, когда суд принимал решение, она находилась в Москве. Это, вероятно, тоже повлияло на результат разбирательств. Только через два года певица смогла наладить отношения с бывшим мужем и даже с его новой возлюбленной. Ссоры и конфликты в прошлом, сейчас звезда позитивно общается со своим экс, а также имеет возможность видеться с Моникой, когда бывает в США.

Анна Седокова в детстве сама стала жертвой мучительного развода родителей. С семьей она не встречается и не разговаривает уже около десяти лет. Знаменитость признается, что из-за этого порой чувствует себя очень одинокой, будто бы одна на целой планете. Вспоминая скандалы родителей, певица делает один главный вывод — ее дочь не должна страдать так же. Поэтому прилагает все усилия для благополучного общения с Чернявским.

Старшей дочери Седоковой от первого брака с футболистом Вадимом Белькевичем Алине уже 19 лет. Монике в этом году исполнилось 12. Также у звезды есть шестилетний сын Гектор от отношений с бизнесменом Артемом Комаровым. Сейчас артистка замужем за баскетболистом Янисом Тиммой, у которого тоже есть сын от экс-возлюбленной. По словам Седоковой, с ее детьми спортсмен отлично ладит, особенно он нравится девочкам.

Ранее, писал 5-tv.ru, Седокова пожаловалась, что из-за мужа у нее совсем не осталось подруг.