«У меня никого не осталось»: Седокова вскрыла серьезную проблему в семье

Артистка призналась, ее самый долгий в жизни брак сложно назвать идеальным.

Певица Анна Седокова рассказала о серьезной проблеме, которая возникла в ее семье с баскетболистом Янисом Тиммой. Она призналась, что союз со спортсменом — самый долгий в ее жизни, но он далек от идеального. Выяснилось, что ради любимого знаменитость растеряла привычный ей круг общения и подруг.

«Мы с ним много раз проговаривали это. Почему так получилось, что у меня никого не осталось, ни одной подруги? Это же ненормально. И у него не осталось ни одного друга. Как-то получилось, что у нас не осталось кроме друг друга», — заявила Седокова в интервью Лауре Джугелии.

Однако при этом он добавила, что отсутствие подруг ее вовсе не смущает, ведь она полностью растворяется в любимом супруге. Когда Тимма рядом, ей не нужен абсолютно никто. Хотя порой в семье не все спокойно. Несколько раз супруги подумывали о разводе. Все из-за сложных характеров обоих.

«Когда он пробует мою свободу чуть прижать. Я чуть-чуть иногда его передавливаю, и у нас начинается просто ураган», — добавила певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего Анна Седокова отказалась от алкоголя.