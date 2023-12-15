«Это не блюдо, это состояние»: что готовят Владимир Левкин с семьей на Новый год

Экс-солист группы «На-На» активно участвует в подготовке праздника. По словам знаменитости, на кухне он отвечает за мясо.

Бывший солист группы «На-На», поэт и музыкант Владимир Левкин, его супруга Марина Ичетовкина и дочь Ника рассказали, какой новогодний стол организуют дома на каждый Новый год. Семья появилась на премьере праздничной комедии «Новогодний шеф» в Москве, наследница артистов сыграла в картине одну из ролей. На красной дорожке корреспондент 5-tv.ru расспросил звезд об их праздничных и кулинарных традициях.

Как отметил Владимир Левкин, никакой Новый год не должен обходиться без мандаринов. Отвечая на вопрос, он первым выпалил название фрукта, чему сам удивился, а затем рассмеялся. Очевидно, к символам главного праздника исполнитель относится со всей серьезностью.

«Мандарины! Это не блюдо, это состояние!» — сказал Левкин.

Жена подхватила и продолжила. Оказывается, семья знаменитостей относится к еде довольно просто. Они не готовят дома сложных блюд, хозяйка не проводит часы у плиты, но в Новый год стол все-таки собирают. И на нем, как и на миллионах других столов по всей стране, находятся ароматные мандарины, салат оливье, селедка под шубой, тертая морковь с чесноком и холодец. Как смеется Ичетовкина, в их доме все по-советски.

Дочь артистов в ходе интервью не раз подшутила над ними. Пока папа рассказывал, что он в доме главный по мясу, а еще лучше всех готовит макароны по-флотски, так как в юности был моряком, а мама слушала его дифирамбы своему борщу, девчонка хитро улыбалась. А потом подбросила родителям пару поводов для веселого смущения.

«Видите, семье нравится, как я готовлю», — говорила Ичетовкина.

«Только у нее пирожки некрасивые, но зато вкусные… А вообще мы 31 декабря всегда лепим пельмени», — добавляла Ника под смех родителей.

Как отметил Владимир Левкин, в его доме нет женских и мужских обязанностей, на кухню жену не гонит. Конечно, говорит, путь к сердцу мужчины лежит через желудок, но не только. Супруга, как и он, работает, выступает, так что певец безо всяких претензий встает у плиты по необходимости. И гордится, к слову, своими успехами на кулинарном поприще. Чаще всего в дома музыканта едят наскоро и довольно скромно — плотный график долгих застолий не выдержит.

«Для нас еда — это топливо для энергии. Всегда в холодильнике тушенка, замороженные пельмени для того чтобы быстро пришел, сварил, поел… И побежал дальше. А все изыски — это профессионалам», — соглашается с мужем Марина.

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