«Помешала красота»: как сложилась жизнь Светланы Светличной

Роль знаменитости в комедии «Бриллиантовая рука» стала, пожалуй, самой запоминающейся в фильмографии актрисы.

Роковая красотка Анна очаровала и насмешила зрителей незабываемой фразой «Не виноватая я! Он сам пришел!». Сама же Светличная считает, что красота сильно помешала ей в актерской карьере. Как же так?

Она родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакане в Армянской ССР в семье военного.

Переезжали часто, школу девушка закончила в Советске Калининградской области. Отец с матерью снова переехали, на этот раз в Мелитополь (глава семьи вышел в отставку), а Света поступила во ВГИК.

Ехать в Москву ей страшно было, но мама категорично сказала: «просто собери чемодан и вперед!» На первый тур будущая актриса прибежала из общежития, промокнув до нитки под внезапным дождем. Михаил Ромм улыбнулся и сказал: «как она похожа на воробья в луже». Он произнес это так тепло, что у абитуриентки совершенно пропал страх, и она получила три пятерки.

Светличная с восторгом вспоминает, как интересно было учиться! Курс был объединенным, актеров и режиссеров. Именно в ГИТИСе Светлана встретила свою любовь, Владимира Ивашова. Он уже снялся вместе с Жанной Прохоренко в фильме «Баллада о солдате» (1959), был очень хорош собой, однако, скромен.

Светличная сразу обратила на него внимание, но почему-то думала, что у него с Прохоренко роман. Владимир и Светлана вместе репетировали спектакль «Казаки» и должны были целоваться. Тогда актриса и почувствовала, что Володя целует не героиню, а именно ее, Светличную! И точно, Ивашов признался ей в любви через несколько дней.

Поженились в январе 1961 года, свадьбу праздновали у родителей Светланы в Мелитополе. Позвали весь курс. Гости были впечатлены хлебосольностью и удалью празднования.

В Москве ютились вместе с родителями Владимира и его братом и сестрой в 18-метровой комнате. К счастью, после рождения старшего сына Алексея в этом же году режиссер Григорий Чухрай добился отдельной двухкомнатной квартиры для молодой семьи.

Сниматься в кино Светлана начала еще во время учебы, появившись в эпизодах фильмов «Колыбельная» (1959) и «Лестница» (1962). А первой значительной ролью стала Нина Колчина в картине «Им покоряется небо (1963)». Светличная сыграла в паре с Николаем Рыбниковым роль жены его героя, летчика испытателя.

По окончании института и Светличная, и Ивашов работали в Театре-студии киноактера. В 1972 году родился второй сын Олег.

Светлана всегда недоумевала, почему режиссеры не баловали ее ролями, хотя, если пройтись по фильмографии актрисы, есть интересные работы (всего она снялась в 42 фильмах и сериалах, из них 33 фильма выпущены в советское время). Однако, главных ролей было очень мало.

Светличная считает, что мешала ее красивая, но несоветская внешность. Причем, она очень много ездила за границу в составе всяких делегаций, ею прямо-таки украшали состав, а снимать особо не рвались.

Незабываемые роли немецкой журналистки Габи в фильме «Семнадцать мгновений весны» (1973), Кати в драме «Чистые пруды» (1965), стюардессы Вики в «Неподсуден» (1969), Нади в легендарной ленте «Место встречи изменить нельзя» (1979), роль «Она» в картине «Любить» (1968).

После закрытия Театра киноактера в 1993-м для семьи настали очень тяжелые времена. Ивашов со Светличной оказались на улице, и им в буквальном смысле было нечего есть. Владимир пошел работать на стройку.

Из-за тяжелой физической работы у него обострилась язва, возникло внутреннее кровотечение, и он умер во время операции в больнице. Трагедия произошла в 1995 году, супругу Светличной было всего лишь 55 лет. Через 11 лет из жизни ушел младший сын Олег в возрасте 33 лет, причина связана с алкоголем.

После смерти супруга Светлане приходилось и торговать обувью, и продавать пылесосы, и работать уборщицей у соседа-бизнесмена. Светличной удалось напомнить о себе, как актрисе, в 2004 году, после длительного перерыва она снялась в фильме «Богиня: Как я полюбила».

После этого ее изредка, но приглашали на съемочную площадку, а в 2012 году она сыграла в картине в картине «Девушка и смерть» известного голландского режиссера Йоса Стеллинга. Теперь Светлане Светличной — уже 82 года, здоровье сильно подводит.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Светличная открестилась от взрослого сына.