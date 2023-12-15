Украина попадет в НАТО и ЕС «по кусочкам»
Депутат Журавлев: территория Украины может попасть в НАТО в составе Польши
Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO
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Российский политик предсказал незавидную реализацию желаний киевского режима.
Самым вероятным сценарием, при котором Украина может попасть в НАТО в ближайшей перспективе, является включение земель Незалежной в составе других стран. На украинские территории уже нацелились Польша, Венгрия и Румыния. Подобным мнением с NEWS.ru поделился первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Он отметил, что само существование западного проекта по созданию русофобской Украины должно быть прекращено, ведь при таком раскладе
«В НАТО попадут лишь те части, что успеют заграбастать Польша, Румыния и Венгрия, которые давно высказывают свои претензии на некоторые западно-украинские области. Так — по кусочкам — можно и в ЕС попасть, по аналогии с украинцем, который продал свою почку, и ее пересадили какому-то поляку или венгру», — добавил Журавлев.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский расколол саммит ЕС в Брюсселе. Новый раскол внутри Европы наметился настолько серьезный, что лидерам Германии, Франции и Италии пришлось проводить свой неофициальный подковерный саммит.
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