Путин отметил надежность железных дорог России при воинских перевозках

Железные дороги в России надежно обеспечивают воинские перевозки и поставки на оборонные предприятия. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании IV съезда железнодорожников.

«Особо отмечу, что наши железные дороги успешно справляются с возросшей нагрузкой на южном и юго-западном направлении, надежно обеспечивают воинские перевозки, поставки сырья, комплектующих на оборонные предприятия», — указал российский лидер.

Путин также высоко отметил работу Российских железных дорог (РЖД) и других отечественных компаний, которые смогли перестроить логистику во время санкционного давления Запада на Россию.

Сегодня, по словам президента, поезда следуют по расписанию. Все это благодаря отработки на практике более современных и эффективных методов движения составов, включая технологии виртуальной сцепки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стоимость проезда по платной трассе М-12 на участке от Москвы до Казани составит около четырех с половиной тысячи рублей для легковых автомобилей.