Путин отметил надежность железных дорог России при воинских перевозках

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 26 0

Президент принял участие в заседании съезда железнодорожников.

Путин отметил надежность железных дорог России при воинских перевозках

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Железные дороги в России надежно обеспечивают воинские перевозки и поставки на оборонные предприятия. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании IV съезда железнодорожников.

«Особо отмечу, что наши железные дороги успешно справляются с возросшей нагрузкой на южном и юго-западном направлении, надежно обеспечивают воинские перевозки, поставки сырья, комплектующих на оборонные предприятия», — указал российский лидер.

Путин также высоко отметил работу Российских железных дорог (РЖД) и других отечественных компаний, которые смогли перестроить логистику во время санкционного давления Запада на Россию.

Сегодня, по словам президента, поезда следуют по расписанию. Все это благодаря отработки на практике более современных и эффективных методов движения составов, включая технологии виртуальной сцепки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стоимость проезда по платной трассе М-12 на участке от Москвы до Казани составит около четырех с половиной тысячи рублей для легковых автомобилей.

-8° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.67
-0.22 97.74
0.79
Будь повнимательнее: китайский гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря

Последние новости

15:20
В России продлили мораторий на проверки бизнеса
15:19
Жизнь по понятиям: «блатное» тату на русском заметили у советника нового президента Аргентины
15:13
В Закарпатье украинский депутат взорвал гранаты на сессии сельсовета
15:11
Прокуратура Татарстана подала еще один иск к Ильназу Галявиеву, расстрелявшему детей в Казани
15:01
Путин отметил надежность железных дорог России при воинских перевозках
15:00
Хрюша погасил почтовые марки с героями «Спокойной ночи, малыши!»

Сейчас читают

«Позиция национального лидера»: поведет ли за собой Виктор Орбан новый Евросоюз
«Формально можно»: как бороться с хостелами в жилых домах и апартаментах
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви
Пугающие предсказания Нострадамуса на високосный 2024 год: что ждет Россию и мир

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам