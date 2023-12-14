Водителям назвали цены на проезд по трассе М-12 после заявления Путина

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Евгения Романова
Евгения Романова 116 0

«Автодор»: цена на проезд по трассе М-12 Москва — Казань составит 4,5 тыс рублей

Водителям назвали цены на проезд по трассе М-12 после заявления Путина

Фото: Елагин Сергей / ТАСС

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Тема стоимости пользования платной трассой поднималась в ходе прямой линии с президентом. Что он ответил на вопрос о слишком высоких ценах?

Стоимость проезда по платной трассе М-12 на участке от Москвы до Казани составит около четырех с половиной тысячи рублей для легковых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба «Автодора».

«Тарифы на проезд по открытым ранее участкам М-12 „Восток“ после запуска движения от Москвы до Казани останутся без изменений. До конца 2023 года планируется открыть движение по всем 810 километрам М-12. Стоимость проезда от Москвы до Казани для владельцев легковых транспортных средств составит 4 481 рубль», — приводит сообщение ТАСС.

Стоимость проезда до другого берега Волги будет составлять еще 319 рублей. В пресс-релизе говорится и о маршруте от Нижнего Новгорода до Казани. Так, цена для легкового авто на проезд по нему составит 1660 рублей, а для грузового — 3912 рублей.

Также в «Автодоре» напомнили о скидках до 15%, которые могут получить пользователи Tpass в рамках программы лояльности за баллы.

Сегодня, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции, посвященным итогам 2023 года, ответил на вопрос о стоимости проезда по трассе М-12. Он пообещал проверить данный момент. Подробнее об этом можно почитать в материале 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый участок трассы М12 «Восток» открылся в Чувашии и Татарстане.

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