В России могут продлить действие 20% взноса по семейной ипотеке

Над этим вопросом будут работать в правительстве.

В России следует продлить действие 20% взноса по семейной ипотеке. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании IV съезда железнодорожников.

«Я попросил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20% первичного взноса для семей с детьми для семейной ипотеки», — сказал он.

Вместе с тем президент предложил правительству подумать о сохранении субсидии в размере 450 тысяч рублей для погашения кредита.

Накануне, 15 декабря, состоялись «Итоги года с Владимиром Путиным» — объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. В ходе мероприятия он поддержал продление семейной ипотеки на 2024 год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России зафиксировали ипотечный бум на рынке недвижимости.