«У нас все нормально»: в Госдуме назвали ответственного за цены на куриные яйца

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 50 0

В Госдуме возложили на КПРФ ответственность за ситуацию с куриными яйцами

«У нас все нормально»: в Госдуме назвали ответственного за цены на куриные яйца

Фото: Алеев Егор / ТАСС

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В России данный товар подорожал за год в среднем на 40%. Вопрос даже был затронут в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным».

Ответственность за стоимость куриных яиц на прилавках российских магазинов несет партия КПРФ. Об этом заявили в Госдуме в ходе пленарного заседания.

Вопросами стоимости продуктов, в том числе куриных яиц, занимается комитет по аграрным вопросам, главой которого является депутат от КПРФ Владимир Кашин. Поэтому, отметили в Госдуме, ответственность за цены лежит на этой фракции. Кроме того, вопросами потребительского рынка и цен занимаются комитеты по вопросам торговли, экономической политики и производства.

«У вас с яйцами все нормально, значит, и у людей должно быть. Поэтому, если кому-то что-то жмет, решение будем принимать», — указал спикер Госдумы в ходе заседания.

В России куриные яйца за год подорожали в среднем на 40%. Например, в Татарстане дешевле 100 рублей яиц уже нет, а в Белгороде и Саратове люди выстраиваются в очереди за ними с пяти часов утра. По данному факту проверки в регионах уже начала Генпрокуратура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти нашли способ снизить цены на яйца.

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