«Расчленить женщину, например»: Амиран Сардаров раскрыл свою сокровенную мечту

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 29 0

Амиран Сардаров признался, что хочет сыграть маньяка

Фото, видео: Сандурская Софья / ТАСС; 5-tv.ru

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Блогер только делает первые шаги в кино и хочет продолжать путь в этом направлении.

Российский видеоблогер, актер и исполнитель Амиран Сардаров хочет продолжить свой путь в кинематографе. На премьере фильма «Елки 10» в столичном кинотеатре «Октябрь» Сардаров рассказал корреспонденту 5-tv.ru о своих впечатлениях от съемок и будущих целях в кино.

«Это новое и интересное для меня дело, где ты преодолеваешь себя. Каких-нибудь мерзавцев поиграть бы, маньяков. Это моя мечта. Расчленить женщину, например», — сказал он.

В шутку он добавил, что мечтает сыграть Андрея Чикатило. В новых «Елках» его персонаж — мошенник. Сам блогер считает, что неплохо справился со своей ролью, и в этом ему очень помог режиссер картины.

«Я уже снимался в предыдущих „Елках“, но там моего персонажа не раскрыли. А сейчас ко мне нашли подход», — поделился впечатлениями Сардаров.

1 декабря 2023 года в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялся премьерный показ картины «Елки 10». Эта франшиза стала своеобразной новогодней традицией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Амиран Сардаров смог заработать на криптовалюте Илона Маска.

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