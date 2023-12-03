«Все становится золотом»: Амиран Сардаров смог заработать на криптовалюте Илона Маска

Популярный видеоблогер думает, что большинство схем, связанных с криптовалютой, — не более, чем жульничество. Но однажды решил попробовать сам и не прогадал.

Российский видеоблогер Амиран Сардаров смог выгодно вложиться в криптовалюту, хотя до конца не верил в пользу подобных инвестиций. Об этом он рассказал 5-tv.ru на премьере фильма «Елки 10».

Амиран Сардаров признается, что для него тема криптовалюты всегда была на грани каких-то мошеннических схем. Однако при этом блогер не скрывает, что сумел заработать на Dogecoin порядка 15 тысяч долларов.

«Когда Илон Маск ее пиарил. Я просто знал, что в моменте надо купить и это поднимется. Потому что Илон Маск — это как кудесник: к чему бы ни прикоснулся, все золотом становится», — считает Сардаров.

Правда, на вырученные деньги Амиран приобрел не так много — только чемодан и сумку. Как сам говорит, покупки совершал в США, где «все дорого».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Амиран Сардаров помирился с женой после скандального расставания.