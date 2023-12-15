Верные друзья: какие болезни собаки могут почувствовать до появления симптомов

Четвероногие любимцы так сильно любят хозяев, что способны обнаружить серьезные проблемы раньше медицинских работников.

Собаки способны обнаруживать у человека самые серьезные недуги, причем иногда даже раньше, чем медики. Главную роль играет чрезвычайно развитый нюх наших любимцев. Болезни изменяют запах человека. И если верить исследованию журнала «Animal Cognition», собаки могут прекрасно это распознавать.

Нюх собак в десятки, а то и в сотни раз чувствительнее, чем у человека. Благодаря этой своей способности собаки находят наркотики в аэропортах и людей, накрытых лавиной. Область мозга, отвечающая за анализ запахов, у них пропорционально гораздо больше, чем у нас.

В 2018 году ученые из Даремского университета подтвердили, что собаки могут учуять малярию у человека до появления первых симптомов недуга. Дело в том, что это заболевание характеризуется специфическим запахом, ощущающимся в поте и дыхании. Однако большинство исследований об использовании собачьего нюха для выявления заболеваний связано все же с раком.

Онкологические заболевания

Фото: www.globallookpress.com / Arco Images / Wegner, Petra

В 2019-м в журнале «Oncoscience» ученые рассказали, каким образом собаки могут «диагностировать» рак. По всей видимости, наши любимцы способны распознавать соединения, выделяемые опухолями, причем даже в очень небольших количествах.

Установлено, что собаки могут выявлять меланому, базалиому и рак молочной железы. Итальянские специалисты сообщили семь лет назад, что их питомцы обучаются обнаруживать рак простаты в образцах мочи человека. Ученые-ветеринары из Пенсильванского университета научили собак определять несколько разновидностей онкологических заболеваний по образцам крови и мочи, в выдыхаемом пациентом воздухе, и в материале, добытом путем биопсии.

Диабет

Фото: www.globallookpress.com / Alexandra Pfau

Также наши верные друзья способны учуять диабет. В 2019 году в журнале «PLoS One» была опубликована статья, авторы которой поведали, что специально обученные собаки в среднем правильно диагностируют эту болезнь в 70% случаев, а лучшие из них не ошибаются вовсе.

Надежнее всего идентифицируется гипогликемия (83%), и значительно хуже гипергликемия (67%). При этом больным диабетом первого типа собака, способная точно определять опасное увеличение уровня глюкозы, может спасти жизнь. Исследователи также выяснили, что животные в этом случае фиксируют выдыхающийся человеком изопрен.

С другими болезнями все гораздо менее однозначно. Установлено, что собаки почти безошибочно обнаруживают приближение эпилептических припадков, но по каким именно признакам, до сих пор непонятно. Одна из гипотез предполагает, что в данном случае они чуют изменение электрического заряда в человеческом организме. Также возможно, что у людей, которых вот-вот настигнет припадок, появляется специфический запах пота, мочи или дыхания. Как бы то ни было, некоторые собаки уверенно предсказывают приступ за 45 минут до его начала.

Болезнь Паркинсона и эпилепсия

Фото: www.globallookpress.com / Arco Images / Wegner, Petra

Собаки способны обнаруживать и болезнь Паркинсона, которая отличается специфическим запахом. Иногда он улавливается даже людьми с очень тонким нюхом. По всей видимости, источником запаха в данном случае являются участки тела с большим количеством сальных желез. Это, например, задняя часть шеи или волосистая часть головы.

В последнее время появились свидетельства того, что обнаруживать человеческие болезни могут и кошки. Обоняние у них на самом деле даже лучше, чем у собак. Последние используют девять вариантов рецепторных белков V1R, позволяющих распознавать запахи, в то время как мяукающие питомцы — 30. Для сравнения: возможности человеческого носа ограничиваются всего двумя.

В 2012 году одна из британских газет сообщила о том, что кошка обнаружила рак молочной железы у своей хозяйки задолго до того, как у той появились какие-либо подозрения относительно болезни. Также в разное время прозвучали неподтвержденные пока сообщения, что собаки выявляли несколько других видов онкологии, в том числе рак легких.

Проблема здесь в том, что кошки плохо поддаются дрессировке. Вернее, они в гораздо меньшей степени склонны к «общению» с человеком. Если собаки заинтересованы в обучении и получении вознаграждения за демонстрацию приобретенных навыков, то кошки, как кажется, вполне способны обойтись без этих излишеств.

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