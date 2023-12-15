Елена Ваенга упала в обморок во время спектакля на Малой Бронной

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 145 0

Певица пришла в качестве зрителя, а потом резко почувствовала недомогание.

Елена Ваенга упала в обморок во время спектакля на Малой Бронной

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Российская певица Елена Ваенга упала в обморок во время посещения спектакля в театре на Малой Бронной. Ваенга пришла на него в качестве зрителя, а потом резко почувствовала недомогание. 5-tv.ru пообщался с пиар-директором театра на Малой Бронной Елизаветой Смирновой и узнал подробности случившегося.

По словам руководителя, знаменитости вызвали скорую помощь. Медики привели ее в чувство, а потом увезли в больницу. Звезда в спектакле не участвовала, а пришла на него в качестве гостя.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что звезду сериала «Закрытая школа» Александра Никитина экстренно госпитализировали. 52-летнему артисту сейчас назначено полное обследование, по итогам которого будет выбрана тактика лечения. Возможно, кинозвезде потребуется операция.

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