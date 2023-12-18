🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 18 декабря, будет сложно думать и воспринимать информацию. Вам захочется погрузиться в мир фантазий, витать в облаках, но никак не решать проблемы в реальном мире. Лучше не пытаться доделать какие-то важные дела, а заняться спокойной работой. Еще лучше — вечером как следует отдохнуть. День благоприятен для романтического общения.

♈ Овны

День вряд ли принесет значительные успехи, не ознаменуется важными победами. Вы легкомысленны, уверены, что все хорошо сложится само собой. Но это, к сожалению, не так: ничего не получится, если вы не приложите усилий. Могут появиться новые задачи. Решая их, вы сможете проявить себя с лучшей стороны. Окружающие поймут, на что вы способны, оценят ваши таланты, знания и опыт. Стоит быть сдержаннее в общении: сейчас не стоит делиться секретами и планами на будущее. Чем меньше людей знает о важных для вас вещах, тем лучше.

Космический совет: ваша самоуверенность может подвести. Не ищите легких путей, для достижения результата придется потрудиться.

♉ Тельцы

День хороших идей и смелых планов. Вы с оптимизмом смотрите в будущее и правильно делаете: часто именно уверенность в успехе позволяет быстро достичь нужных результатов. Возможны незапланированные поездки, неожиданные встречи. Вы быстро поймете, как себя вести, чтобы произвести хорошее впечатление. Вторая половина дня подходит для семейных дел. Вам удастся помочь близким, поддержать человека, оказавшегося в трудном положении. Не исключено, что потребуются неожиданные расходы для решения каких-то бытовых проблем, но на мели вы не останетесь.

Космический совет: смелые и дерзкие планы сегодня имеют шанс сбыться. Вторую половину дня уделите общению со второй половинкой и близкими.



♊ Близнецы

День не так плох, как может показаться поначалу. Постарайтесь сосредоточиться на хорошем и не расстраиваться из-за мелких неудач. Возможны неожиданные визиты, причем они будут не слишком приятными. Не исключено, что напомнят о себе люди, с которыми вы предпочли бы больше никогда не иметь дела. Но и хороших моментов будет немало. Например, могут открыться новые возможности в профессиональной сфере. Некоторых Близнецов к тому же ждут значительные и очень своевременные денежные поступления. Вечер подходит для покупок.

Космический совет: сегодня вас ждет много разговоров и встреч. К сожалению, часть из них обещают быть очень неприятными.

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♋ Раки

Начало дня обещает неожиданности и сюрпризы. В это время многое может пойти не по плану, но вы не растеряетесь, быстро примете верное решение. Возможны удачные совпадения, благодаря которым вы одержите верх над давними противниками. Вторая половина дня проходит не блестяще, но спокойно и плодотворно. Легко будет справиться с текущими делами, вы не допустите ошибок в расчетах. Можно размышлять о будущем, но строить планы нужно с осторожностью, потому что вы склонны переоценивать свое везение и полагаться на поддержку звезд там, где разумнее было бы рассчитывать на свои силы.

Космический совет: этот день обещает быть достаточно плодотворным, но не стройте грандиозные планы. То, что начиналось хорошо, может превратиться в сущий кошмар.

♌ Львы

Спокойный благоприятный день. У вас многое получается хорошо, удается довести до конца дела, начатые раньше. Успех возможен даже там, где вы его не ожидали. И это — не счастливый случай, не результат стечения обстоятельств, а закономерный итог ваших трудов. Не стесняйтесь рассказывать о своих победах: многим будет интересно вас послушать. День подходит для общения, приятными будут встречи и в официальной, и в неформальной обстановке. Нетрудно произвести хорошее впечатление на новых знакомых: достаточно вести себя искренне.

Космический совет: сегодня вам захочется похвастаться своими достижениями и вы найдете благодарного слушателя, который оценит ваши успехи.

♍ Девы

Не все ясно и однозначно, но в целом день достаточно хорош. Просто не торопитесь: всему свое время. Умение дождаться благоприятного момента, прежде чем начать действовать, вам сегодня очень пригодится. Могут возникать разногласия с близкими. Порой вам будет требоваться поддержка, а обратиться за ней будет не к кому. Но серьезных конфликтов и взаимных обид удастся избежать. Вы с уважением относитесь к чужим желаниям, стараетесь не ставить свои интересы во главу угла, но и на слишком большие уступки не идете.

Космический совет: вы будете чувствовать необходимость в поддержке, но она придет к вам с неожиданной стороны.

♎ Весы

Важно не переоценивать свои возможности в начале дня. В это время многое кажется простым и понятным, можно подумать, что есть шанс достичь поставленных целей, вовсе не прикладывая для этого усилий. Но все совсем иначе: нужно трудиться, иначе вы останетесь ни с чем. Позже наступит более плодотворный период. Будет возможность заняться каким-то интересным делом, и вы с удовольствием на нем сосредоточитесь. Наверняка пригодится то, чему вы научились раньше; окружающих приятно удивят ваши знания и опыт.

Космический совет: ваш запас энергии и творчества очень быстро иссякает. Найдите новый источник вдохновения.

♏ Скорпионы

Начало дня проходит довольно напряженно. Появляется много новых дел, и не всегда с ними можно справиться быстро. Не исключены мелкие недоразумения, из-за которых не удастся довести начатое до конца. Но вы сохраните спокойствие, а это как раз то, что нужно, чтобы достичь успеха. Позже многое станет проще. Вероятны удачные совпадения, благоприятное для вас стечение обстоятельств. Вы не упускаете возможности достичь цели, стараетесь из любой ситуации извлечь максимум пользы, и это часто удается. Вечером возможны небольшие денежные поступления, возвращение старых долгов.

Космический совет: если вы будете сохранять спокойствие, то никакие проблемы не будут вам страшны.

♐ Стрельцы

Удачно начало дня; лучше не откладывать на потом важные дела и ответственные встречи. Вообще, многое будет зависеть от вашей способности действовать быстро, моментально срываться с места, добиваться поставленных целей в считанные секунды. Позже наступит более сложный период. Могут возникнуть проблемы в общении, заметно труднее станет найти общий язык с окружающими. Старайтесь не принимать близко к сердцу критические и ироничные замечания. Люди, которые их делают, меньше всего хотят испортить вам настроение.

Космический совет: не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Вас может ожидать суровая критика от начальства и близких. Причем за дело.

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♑ Козероги

Отличный плодотворный день, можно достичь значительных успехов в работе. Вам часто помогают люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Вероятно, именно благодаря им вы сможете преодолеть преграды, которые прежде мешали двигаться вперед. Удается решить финансовые вопросы, некоторые Козероги заключат сделки, которые вскоре принесут большую прибыль. Вторая половина дня подходит для покупок. Можно приобретать необычные вещи: вы не ошибетесь с выбором, и они будут долго радовать. Стоит пройтись по магазинам и тем, кто хочет порадовать близких; есть шанс найти нечто интересное.

Космический совет: это хороший день. Он благоприятен для работы и бизнеса, даже обычные покупки будут удачными.

♒ Водолеи

Нужно о многом подумать. Старайтесь не спешить ни с высказываниями, ни с действиями. Опрометчивые поступки могут привести к неприятностям если не прямо сейчас, то в ближайшем будущем. Хорошо, если рядом будет человек, с которым можно посоветоваться. Не исключено, что чужое мнение окажется полезным. До конца дня вы получите важную информацию, которая может заставить вас изменить планы. Очень важно правильно оценить ситуацию, не выдавать желаемое за действительное и отступить, если обстоятельства складываются не самым благоприятным для вас образом.

Космический совет: держите себя в руках. Вскользь брошенное слово может серьезно испортить ваши отношения.

♊ Рыбы

Начало дня удачно. Вы настроены позитивно, на многие вещи смотрите легко, не принимаете близко к сердцу мелкие неприятности, из-за которых в другое время расстроились бы. Это подходящее время для новых начинаний, решения творческих задач. Позже станет труднее, появятся сомнения в собственных силах. Не бросайте начатое, ведь шансы достичь успеха у вас все же есть. Проще будет тем, кто думает о вероятных победах, чем о возможных неудачах. Старайтесь больше общаться с теми, кто поддерживает вас, а от критиков держитесь подальше.

Космический совет: сегодня вас ожидает много неприятных мелочей, которые подпортят ваше настроение. Не принимайте их близко к сердцу.

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