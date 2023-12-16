«Смешно»: Садовская ответила на причины развода с Сарухановым словами Раневской

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Евгения Романова
Евгения Романова 51 0

Леся Садовская назвала смешной ложью названные Сарухановым причины развода

«Смешно»: Садовская ответила на причины развода с Сарухановым словами Раневской

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Собирается ли дизайнер оставить фамилию?

Певец, композитор и поэт Игорь Саруханов назвал смешные и ложные причины развода со своей седьмой женой Лесей Садовской. Об этом рассказала сама дизайнер в беседе со StarHit.

«Это самая смешная ложь, которую я когда-либо слышала. Но, как говорила Раневская: «Перебивать жалко — человек же старается“», — сказала она.

По словам Садовской, причина развода на самом деле другая, но знают ее только близкие. При этом дизайнер поблагодарила Саруханова за все хорошее, а также за урок, который был дан им обоим. Она вместе с тем пожелала певцу и самой себе стать мудрее.

Она также поделилась, что собирается вернуть фамилию Садовская, которая принадлежит прабабушке дизайнера и является ее творческим псевдонимом.

Накануне стало известно о разводе Игоря Саруханова с седьмой женой Лесей Садовской. По его словам, причиной расставания стал ритм жизни.

В конце декабря 2022 года Саруханов женился на дизайнере Садовской — она на 30 лет моложе артиста. Влюбленные сыграли скромную свадьбу: тайно расписались в ЗАГСе и отметили событие в узком семейном кругу. Невеста сама сшила подвенечные наряды себе и мужу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Погребняк рассказала о разводе с мужем.

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