Жерара Депардье хотят лишить высшей награды Франции

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Евгения Романова
Евгения Романова 16 0

Французский министр Абдюль-Малак: Депардье могут лишить ордена Почетного легиона

Жерара Депардье хотят лишить высшей награды Франции

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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С чем связаны такие намерения?

Актера Жерара Депардье лишат ордена Почетного легиона, если после переоценки советом выявится, что он не соответствует этой высшей награде Франции. Такое заявление сделала французский министр культуры Рима Абдюль-Малак в эфире местного телеканала France 5.

Данный вопрос она обсудила с великим канцлером ордена генералом армии франсуа Лекуантром.

«Он сообщил, что Совет ордена начнет административную процедуру, чтобы определить, лишить ли Депардье временно орденских прерогатив или отозвать эту награду», — сообщила Абдюль-Малак.

Несколько недель назад появились признания четырех женщин, которые утверждают, что Депардье оказывал им неприличные знаки внимания на съемках. Причем это далеко не первые публичные обвинения в адрес актера.

Весной вышло громкое расследование — 13 девушек утверждали, что Депардье пытался совершить акт насилия в их адрес. Сам Жерар Депардье опроверг все заявления и назвал нападки со стороны прессы «линчеванием».

Ранее 5-tv.ru писал, что французская актриса, обвинившая Депардье в насилии, покончила с собой.

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