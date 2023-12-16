Изнасиловал и задушил школьницу у нее дома: задержан подозреваемый в деле 24-летней давности

Девочку более 20 лет назад нашел мертвой в квартире ее 14-летний брат.

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину, который изнасиловал и убил первоклассницу. Преступление было совершено 24 года назад, сообщили 5-tv.ru источники.

В апреле 1999 года 14-летний мальчик нашел в квартире на кровати тело своей восьмилетней сводной сестры. В ходе осмотра правоохранители выявили признаки сексуального насилия, также на шее четко была видна странгуляционная борозда. По результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть девочки наступила от механической асфиксии.

Прокуратура Выборгского района возбудила уголовное дело по статье «Убийство». В дальнейшем правоохранители получили информацию о причастном к совершению преступления. Мужчину задержали 15 декабря 2023 года и поместили в изолятор временного содержания.

По данным следствия, злоумышленник в апреле 1999-го днем, позвонив в звонок, обманом проник в квартиру, где жила девочка. Применив физическую силу, он изнасиловал школьницу, а затем задушил ее руками. Известно, что в 2006 году он был судим за кражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьницу чуть не изнасиловали во время выступления Стаса Костюшкина в Москве.