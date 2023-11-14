Школьницу чуть не изнасиловали во время выступления Стаса Костюшкина в Москве

В Москве школьница заявила о попытке изнасилования на концерте в торговом центре «Европейский». В это время на сцене выступал Стас Костюшкин. Как стало известно 5-tv.ru, 12-летняя девочка пришла на концерт вместе с мамой, но в какой-то момент оказалась в руках незнакомого мужчины.

По словам школьницы, пока мама снимала выступление на телефон, к ней подошел незнакомец и прижал к ограждению сцены. Потом он начал трогать несовершеннолетнюю за бедра и все доступные места.

Испуганная девочка вырвалась и убежала в сторону уборной, откуда позвонила маме и сообщила о случившемся. Она не успела разглядеть его лицо, но запомнила, что он был высоким и одет в джинсы и разноцветную куртку.

Мать школьницы тут же вызвала полицию. Подозреваемого уже ищут, проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подозреваемого в изнасиловании 13-летней поймали в Екатеринбурге.