Школьницу чуть не изнасиловали во время выступления Стаса Костюшкина в Москве

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 320 0

Жуткая ситуация произошла с 12-летней девочкой прямо за спиной матери.

Школьницу чуть не изнасиловали во время выступления Стаса Костюшкина в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche / GODONG

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В Москве школьница заявила о попытке изнасилования на концерте в торговом центре «Европейский». В это время на сцене выступал Стас Костюшкин. Как стало известно 5-tv.ru, 12-летняя девочка пришла на концерт вместе с мамой, но в какой-то момент оказалась в руках незнакомого мужчины.

По словам школьницы, пока мама снимала выступление на телефон, к ней подошел незнакомец и прижал к ограждению сцены. Потом он начал трогать несовершеннолетнюю за бедра и все доступные места.

Испуганная девочка вырвалась и убежала в сторону уборной, откуда позвонила маме и сообщила о случившемся. Она не успела разглядеть его лицо, но запомнила, что он был высоким и одет в джинсы и разноцветную куртку.

Мать школьницы тут же вызвала полицию. Подозреваемого уже ищут, проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подозреваемого в изнасиловании 13-летней поймали в Екатеринбурге.

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