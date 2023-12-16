Новые жертвы террористических атак Киева: ВСУ обстреляли Херсонскую область

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 32 0

Сальдо: два человека погибли после ракетной атаки ВСУ по Новой Маячке

Новые жертвы террористических атак Киева: ВСУ обстреляли Херсонскую область

Фото: Telegram / Владимир Сальдо / SALDO_VGA

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Под обстрел попал поселок Новая Маячка.

Вооруженные силы Украины обстреляли ракетами поселок в Херсонской области во время доставки очередной гуманитарной помощи. Есть жертвы среди мирного населения. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Владимир Сальдо.

Под обстрел попал поселок Новая Маячка. Губернатор сообщает, что большинство украинских ракет были сбиты российскими системами ПВО, однако один снаряд HIMARS достиг земли именно в тот момент, когда раздавали местным жителям гуманитарную помощь.

«Убито два мирных жителя, ранены двое, а также военные, помогавшие с разгрузкой. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь, на месте происшествия работают оперативные службы», — рассказал Владимир Сальдо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8. Вертолет ВСУ был уничтожен в районе города Орехов.

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