В запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8
Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском вертолете Ми-8
Фото: EPA \ TASS
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Военный вертолет ВСУ был уничтожен в районе города Орехов.
Авиацией воздушно-космических сил РФ в Запорожской области был сбит украинский вертолет Ми-8. Об этом сообщило Министерство обороны России на ежедневном брифинге о ходе проведения специальной военной операции.
Вертолет воздушных сил Украины был сбит в районе города Орехов, уточняется в сообщении. Кроме того, по заявлению Минобороны, за день было уничтожено 49 беспилотных летательных аппаратов Украины в Запорожской и Херсонской области, а также на территории Луганской народной республики.
С начала СВО уже было уничтожено 550 самолетов, 259 вертолетов и почти десять тысяч беспилотников. В сводке МО РФ отметили, что не так давно была отражена попытка нанесения массированного удара беспилотными летательными аппаратами по объектам, расположенным на территории Крымского полуострова.
В 2022 году 24 февраля президент России Владимир Путин обратился к народу с объявлением о начале специальной военной операции по защите территорий Донбасса из-за возобновленных обстрелов Вооруженными силами Украины районов ЛНР и ДНР. По заявлению главы РФ от 15 октября, украинское контрнаступление провалилось, однако киевский режим готовит новые операции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский беспилотник сбил украинский дрон «Баба-Яга» под Артемовском.
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