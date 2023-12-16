«Я дико упирался»: какие новогодние традиции есть в семье Топалова и Тодоренко

Знаменитости признаются, что каждый год соблюдают определенные ритуалы.

В семье Влада Топалова и Регионы Тодоренко есть новогодние традиции, которые они соблюдают уже много лет. Об этом артисты рассказали на премьере фильма «Елки 10».

По словам знаменитостей, в их семье есть определенные новогодние ритуалы, которые привнесла Регина Тодоренко. Это при том, что до первого совместного Нового года Влад Топалов не любил ни сам праздник, ни то, что с ним связано: елку, игрушки и даже «хозяина» всего этого — Деда Мороза.

«Она сказала: под елку нужно в Новый год положить пять, по-моему, предметов, которые ты хочешь взять в следующий год, которые для тебя что-то значат. Я дико упирался, мы тогда страшно поругались. Я был ужасно зол, но я это сделал», — вспоминает Топалов.

«Такая визуализация некая того, что ты хочешь получить в Новом году», — объясняет Тодоренко.

Также знаменитости сжигают бумажку с желанием и проглатывают золу. Эту традицию в празднование Нового года привнес уже глава семьи.

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