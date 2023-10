Болезнь, наркотики, развод и измены: все о личном Влада Топалова

Певец был кумиром молодежи в 2000-х. Как он добился успеха и смог построить личную жизнь на фоне скандалов?

Певец Влад Топалов 25 октября отметил 38-летие. За свою жизнь он столкнулся с немалым количеством испытаний: от проблем со здоровьем до невзгод в личной жизни.

Однако, несмотря на это, за эти годы Топалов также успел заработать популярность и прийти к колоссальному успеху. Обо всех взлетах и падениях звезды — читайте в материале 5-tv.ru.

Как Влад Топалов попал в Smash!

Начало карьеры Топалова можно смело связать с группой Smash. Они были самым популярным коллективом того времени, их плакаты висели в комнатах каждой второй девочки.

Через какое-то время, к сожалению, группа распалась, однако их успех был колоссальным и принес Топалову не только славу, но и некоторые проблемы. Официальной датой рождения коллектива называют 19 декабря 2001 года.

Именно тогда группа подписала контракт на выпуск первого альбома с лейблом Universal Music Russia. Но по факту Smash родилась еще в середине 1990-х, когда Топалов и Лазарев познакомились в «Непоседах» и стали записывать композиции.

После ухода из «Непосед» они, благодаря связям отца Влада, смогли перепеть Belle из «Нотр-дам де Пари», а также выпустить еще несколько хитов. Были у них и сольные композиции — преимущественно на английском языке.

После этого в 2002 году вышел клип на песню Should Have Loved You More, а затем появились композиции Freeway и «Молитва». А летом коллектив триумфально завоевал первое место на музыкальном конкурсе «Новая волна» в Юрмале.

Там-то ребят и заметил известный продюсер Евгений Орлов, подписавший с ними контракт. Благодаря его таланту и связям коллектив стал № 1 в начале 2000-х.

«Я пил, курил, употреблял все что только можно. За четыре месяца я пару раз вышел из квартиры», — рассказывал Влад во время записи шоу на федеральном канале.

На пике своей популярности артист пристрастился к запрещенным веществам. Об этом он сам откровенно рассказал в одном из интервью.

Те годы он практически не помнит — измученный таким образом жизни, Топалов поспешил исправиться и взять себя в руки. Сейчас он — примерный семьянин, воспитывает детей.

Влад Топалов и Ксения Данилина

Сейчас Влад Топалов — примерный семьянин, который считает Регину Тодоренко главной женщиной своей жизни. Однако до ее появления у певца тоже была семейная жизнь.

Его первой женой была Ксения Данилина — подруга детства. Эффектная брюнетка не могла не захватить его внимание.

Девушка поддерживала в начале карьеры своего друга, затем их пути разошлись, а в начале 2010-х они встретились вновь. Серьезные чувства зародились в 2014-м, спустя год они сыграли скромную свадьбу.

«Ксюша замечательный человек, за эти два года мы многое пережили. И я никогда не позволю себе говорить о ней плохо. Я рискну предположить за нас обоих, что причиной развода стала наша неопытность, неготовность в чем-то друг другу уступать», — так Топалов объяснял причину их развода.

В том же разговоре Влад отметил, что дружить с бывшей женой у него нет цели, но он всегда готов помочь Ксении и благодарит ее за все, что она дала ему в жизни.

Влад Топалов и Регина Тодоренко

Они считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Их история началась очень давно, во время работы над спектаклем «Заложи жену в ломбард».

В детстве Тодоренко шутила, что когда-то выйдет за Топалова замуж — но не знала, что все зайдет так далеко. По сюжету паре нужно было целоваться во время спектакля, поэтому уже тогда Влад почувствовал что-то особенное.

И решил пригласить девушку на свидание в ресторан. Закончив репетиции, Регина уехала на съемки и разлучилась с Топаловым на три месяца.

Но все это время они общались по телефону. Причем, самой серьезной проблемой стали часовые пояса — ведь разговаривали они часами.

«Я потеряла покой, не хотела ни есть, ни спать… Днем работала, а по ночам мы общались — до семи утра! Затем снова в душ, краситься — и в кадр. Самой большой катастрофой стали часовые пояса: я на Барбадосе, он — здесь… У меня был такой мандраж — не могла дождаться, когда же в Москве наступит утро, чтобы можно было скорее набрать его номер», — описывала свое состояние ведущая.

Позже знаменитости поняли, что не могут друг без друга и решили пожениться. Все произошло 25 июля 2018 года — именно тогда Влад сделал предложение, а уже в декабре родился их первенец, сын Михаил.

Болезнь Влада Топалова

Многие годы поклонники переживали за Топалова из-за его прошлых зависимостей, бурно реагируя на любую новость. Однако темное прошлое было не единственным, что могло подорвать жизнь артиста.

В 2021 году Топалов оказался на операционном столе. Как позже признавалась Тодоренко, жизнь артиста висела на волоске.

Дело в том, что Влад попал на стол к хирургу с подозрением на рак кишечника. Медлить было нельзя, каждый день мог стать последним. И Топалов смог добраться до врача, который провел ему сложнейшую операцию и поставил на ноги.

«В этой стране Бадма Башанкаев — единственный, кто мог мне помочь. И я благодарен ему по жизни всем сердцем. Он помог и поддержал в трудный момент жизни, сделал невероятное и стал мне очень близким. Дорогой друг, спасибо тебе. Ты — скромнейший, не любишь внимание и благодарность, но, поверь, я очень точно понимаю, что ты для меня сделал, всегда буду это помнить и ценить. Спасибо еще раз», — писал Влад после операции.

Измены Влада Топалова

Несмотря на репутацию самой крепкой пары шоу-бизнеса, Топалова нередко подозревают в изменах и даже пытаются ему их приписать. Фотография с какой-либо девушкой сразу же порождает массу слухов и домыслов.

Правда, Регина сама несколько раз намекала на то, что в семье не все хорошо. Например, в декабре 2022 года она неожиданно опубликовала ролик, где говорилось об изменах.

«Если человек изменил один раз, у него останется это на всю жизнь. И у него всегда будет соблазн изменить снова», — отмечала Тодоренко.

Также она несколько раз выкладывала философские посты, где писала: «Хочу все бросить и уехать». Несколько раз она шутила, что чуть не развелась с Владом, но это было из-за усталости и появления нового человека в их семье — сына Михаила. Тогда психолог спас их отношения и теперь они рады тому, что не наделали глупостей.

