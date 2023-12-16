В Москве состоялся Кремлевский благотворительный кадетский бал

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 45 0

В мероприятии приняли участие представители более десяти государств.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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В Международном Кремлевском благотворительном кадетском балу, который прошел в Гостином Дворе, приняли участие почти три тысячи молодых людей и девушек из 789 образовательных учреждений России и других стран. Эксклюзивными кадрами с мероприятия делится 5-tv.ru.

По словам участников, на балу они завели новые знакомства. Кроме того, кадеты вспомнили, что подготовка к мероприятию заняла много времени и сил. Но это того стоило.

Также мероприятие посетила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат напомнила, что сейчас страна вступает в эпоху многополярности. И состоявшийся бал является очередным подтверждением того, что желание Запада изолировать Россию никогда не сможет сбыться. В этом году принять участие в мероприятии смогли представители более чем десяти государств.

«Мы должны идти вперед, делать то, что должны делать. Реализовывать поставленные цели и задачи. Те, кто являются нашими друзьями, союзниками, всегда остаются с нами», — отметила Захарова.

Как указал Герой России, первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, география участников бала продолжает расширяться.

«Мы видим наших молодых друзей из ближнего и дальнего зарубежья», — отметил он.

Впервые бал прошел в 2016 году. Уже восьмой год подряд он привлекает кадет из самых разных патриотических образовательных организаций.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Самаре прошла реконструкция легендарного военного парада 1941 года. В нем приняли участие почти семь тысяч человек.

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