Как уберечь новогоднюю елку от домашних животных: действенные советы

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 26 0

Rsute.ru: сохранить новогоднюю елку от кота поможет ее правильное расположение

Как уберечь новогоднюю елку от домашних животных: действенные советы

Фото: www.globallookpress.com / Maresa Pryor

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Несколько правил помогут сохранить главный атрибут праздника в целости и сохранности.

Близится Новый год. Россияне уже спешат украшать свои дома к празднику, главным атрибутом которого является елка. Из года в год обладатели домашних животных задаются вопросом: «Как защитить дерево от любопытного когтистого создания. Rsute.ru собрал подборку советов.

Стоит начать с того, что праздничное дерево необходимо разместить в правильном месте. Слишком высокую ель лучше не ставить: так получится заранее исключить ее падение под весом домашнего питомца. Можно попробовать окружить елку мебелью, чтобы уменьшить пространство, доступное для прыжка кота.

Один из лайфхаков будет также включать в себя обертку основания ствола дерева алюминиевой фольгой. Дело в том, что кошки не любят текстуру этого материала. Кроме того, не стоит вешать новогодние украшения слишком низко — лучше предпочесть более высокое расположение, где любопытное животное их не достанет.

Помните, что не нужно забывать выключать праздничные гирлянды в ваше отсутствие: это предотвратит риск возможных чрезвычайных ситуаций. Следите также за мишурой, которая достаточно опасна для кошек. Соблюдение этих небольших правил поможет избежать испорченного праздника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как подготовиться к Новому году, чтобы избежать лишних трат денег и нервов.

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