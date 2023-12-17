Ни в какое сравнение: чем уникальны новые российские атомные субмарины

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Флот пополнился подлодками «Император Александр III» и «Красноярск». Какой будет следующая?

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

Российский флот пополнился двумя новыми атомными подводными лодками — «Император Александр III» и «Красноярск». В присутствии верховного главнокомандующего на субмаринах подняли Андреевский флаг, а значит, они официально начали свою службу. В рамках масштабного перевооружения флота построить еще пять таких подводных крейсеров как «Император» и пять ракетоносцев как «Красноярск» — они составят основу российского подводного атомного флота.

«Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей. Количественно укрепим боеготовность Военно-Морского Флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море, на Каспии — важнейших стратегических районах мирового океана», — подчеркнул в своей речи президент России Владимир Путин.

Субмарины на церемонии были пришвартованными, да еще и лед на Белом море уже встал так, что толком их было не разглядеть — а ведь самое любопытное скрыто под водой и под толстым защитным корпусом. Оба корабля — атомные, оба могу уйти на глубину на три месяца не всплывая, оба — самого современного — четвертого поколения, то есть максимально незаметные, но при этом — совершенно разные. Подробности — в репортаже.

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