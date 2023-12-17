Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 20 0

Почему Вена изменила позицию?

Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций

Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko

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Австрия приняла решение снять вето с 12-го пакета санкций Евросоюза против России, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что Вена пришла к такому решению после того, как Украина исключила из санкционного списка австрийскую финансовую группу Raiffeisen Bank International. Киевский режим считал ее «международным спонсором войны».

Но несмотря на вето Австрии, страны-участницы Евросоюза все-таки согласовали 12-й пакет антироссийских санкций. По информации издания Politico, рестрикции были одобрены после того, как австрийский канцлер Карл Нехаммер ненадолго покинул зал. При этом собеседники издания назвали произошедшее «совпадением».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МИД Японии объявил о готовности заморозить активы более 40 организаций из РФ.

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