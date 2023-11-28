«Я больше не невеста»: Штурм бросила жениха и отменила свадьбу

Певица целый год готовилась к торжеству, но внезапно решила — не быть походу в ЗАГС. Что же между ней и не состоявшимся мужем стряслось?

В жизни певицы Натальи Штурм вновь перемены. Но на этот раз не столь приятные. В социальной сети знаменитость рассказала, что недавно она бросила богатого жениха и отменила свадьбу.

«Я больше не невеста. Вернула Альберту кольцо-шпинель, которое любила. Зато честно», — сообщила Штурм.

Что стряслось между возлюбленными, артистка уточнять не стала. При этом стоит отметить, что бизнесмен и ювелир дважды предлагал Штурм выйти за него замуж. Впервые это было в начале лета в 2022 году. Свадьба планировалась в августе. Но торжество не состоялось. Артистка поняла, что он — не ее человек, больше чувств она испытывает к дирижеру Дереку Глисону.

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Но ухажер попыток завоевать сердце возлюбленной не оставил. Осенью прошлого года он вновь подарил обручальное кольцо. После получения второго предложения выйти замуж, она признавалась, что Альберт для нее, как домашние тапочки: теплый и уютный. Возможно, именно с ним она вновь обретет женское счастье. А летом, якобы перед свадьбой, легла под нож хирурга, чтобы подтянуть внешность и даже восстановить девственность. Но простого женского счастья вжизни звезды все-таки не случилось.

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