Уминает за обе щеки: Алла Довлатова худеет на сале

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Алексей Панков
Алексей Панков 34 0

Алла Довлатова заявила, что худеет на сале

Уминает за обе щеки: Алла Довлатова худеет на сале

Фото: Белкин Алексей / ТАСС

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Сколько килограммов удалось сбросить российской знаменитости?

Алла Довлатова начинает каждый день с сала, а также огурца или яйца. О необычной диете актриса и телеведущая рассказала в интервью одному из федеральных телеканалов.

По ее словам, важно, чтобы сало было максимально качественным, без жилок. Такую диету ей посоветовал врач-эндокринолог. Звезда вынуждена регулярно проверяться у специалиста, потому что у такого питания есть противопоказания. 49-летней Довлатовой таким образом удалось похудеть на четыре килограмма за месяц.

«Это белки и жиры, полное отсутствие углеводов. За счет этого происходит кетоз в организме — жиры, которые ты употребляешь, начинают „съедать“ твои собственные», — отметила звезда.

Стоит отметить, что самостоятельно садиться на какие-либо диеты не рекомендуется. Перед этим следует сдать анализы и проконсультироваться со специалистом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алла Довлатова поделилась философией успешной женщины. Она уверена, что мужчина, который не ценит свою вторую половинку, ее не достоин.

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