Ученые нашли связь между жирной пищей и ухудшением работы сосудов во время стресса

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 15 0

Frontiers in Nutrition: жирная пища отрицательно влияет на организм при стрессе

Ученые нашли связь между жирной пищей и ухудшением работы сосудов во время стресса

Фото: www.globallookpress.com / gourmet-vision

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Добровольцы исследования получали на завтрак два круассана с маслом.

Ученые из Бирмингемского университета провели исследование, в ходе которого сделали вывод, что употребление жирной пищи во время стрессового состояния может отрицательно сказаться на кровоснабжении мозга и организме. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Исследователи обнаружили: нездоровая пища во время стресса уменьшает приток крови к мозгу и приводит к ухудшению функции сосудов. Это оказывает негативное влияние на психическое состояние и когнитивные способности, а также увеличивает риск сердечных заболеваний.

Добровольцы в возрасте от 18 до 30 лет ели на завтрак два круассана с маслом, а после должны были посчитать в уме, увеличивая скорость в течение восьми минут. Кроме того, они получали уведомление о неправильном ответе и могли видеть себя на экране, тем самым находясь в имитации типичных стрессовых условий.

Так, ученые выяснили, что употребление жирной пищи во время нестабильного нервного состояния снижает функцию сосудов на 1,74%, что может повысить риск сердечо-сосудистых заболеваний более чем на 13%.

«Когда мы испытываем стресс, в организме происходят разные вещи: повышается частота сердечных сокращений и кровяное давление, расширяются кровеносные сосуды и увеличивается приток крови к мозгу», — объяснила автор работы Розалинд Бэйнхэм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые выявили рецепт долголетия

-4° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
89.70
0.03 98.42
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:29
Ученые нашли связь между жирной пищей и ухудшением работы сосудов во время стресса
8:11
Куда пропала звезда «Ефросиньи» Анастасия Макарова и почему не снимается в кино?
7:58
Новые скорости — новые возможности: как в России будут развивать железнодорожное сообщение
7:44
Как выбрать качественную красную икру: основные правила
7:29
Погоду лихорадит: в Москву придет оттепель на смену снегопадам
7:15
Как запустить салют в новогоднюю ночь и не нарваться на штраф — объясняет юрист

Сейчас читают

Куда пропала звезда «Ефросиньи» Анастасия Макарова и почему не снимается в кино?
Отношения с тираном и пропажа с экранов: тяжелая судьба актрисы Ольги Егоровой
Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам